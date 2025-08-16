Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём говорили Путин и Трамп на итоговой пресс-конференции

15-16 августа в Анкоридже на Аляске состоялся первый с 2021 года саммит России и США на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин прибыл на военную базу Эльмендорф-Ричардсон около 22:00 по московскому времени. Для него этот визит в Соединённые Штаты стал первым за десять лет. Лидер США Дональд Трамп лично встретил российского коллегу, чего никогда не делал прежде при визитах иностранных лидеров. После тёплого приветствия, которое поразило западные СМИ, главы государств сели в автомобиль Трампа и направились к месту проведения переговоров. Life.ru собрал ключевые тезисы по итогу пресс-конференции Путина и Трампа в Анкоридже.

Непосредственно саммит начался около 22:30 и продолжались примерно 2 часа 45 минут, став самыми длительными в истории встреч Путина и Трампа. Беседа шла в формате «три на три». Компанию главам государств составили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны и госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф — с американской. За это время индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов, а народ постигло разочарование в виде закончившихся свитеров Лаврова с надписью СССР.

После завершения переговоров Путин и Трамп вышли к ожидавшим их журналистам. Основные заявления президента России и американского лидера касались украинского урегулирования и отношений между Москвой и Вашингтоном.

Российский лидер взял слово первым, отметив конструктивную атмосферу и обстоятельный ход переговоров.

«Уважаемый господин президент, наши переговоры прошли в конструктивной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», — обратился российский лидер к коллеге.

Также президент России заявил, что РФ всегда считала украинский народ братским, несмотря на нынешние сложные обстоятельства. Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон и выразил надежду, что достигнутые на Аляске договорённости станут опорной точкой для решения украинского вопроса и восстановления отношений с США.

Говоря об отношениях РФ и Соединённых Штатов, Путин указал, что страны являются близкими соседями, хоть и разделены океаном. Однако за последние годы отношения скатились до самой низшей точки со времён холодной войны, поэтому встреча лидеров назрела. Путин отметил хорошие контакты с Трампом и заявил, что у России и США есть много направлений для совместной работы — от технологической сферы до Арктики. Кроме того, лидер РФ поблагодарил Соединённые Штаты за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

Трамп же в своём выступлении заявил, что сделка по Украине пока не заключена, но есть неплохой шанс достичь мира. Глава Белого дома отметил существенный прогресс в ходе переговоров и анонсировал звонок Владимиру Зеленскому. В завершение своей речи американский лидер поблагодарил команду Путина. По итогу беседы в Белом доме назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической.

Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в формате три на три. Переговоры в расширенном составе также не состоялись. В конце саммита Путин на английском позвал Трампа в Россию и тот допустил поездку. В 02:45 по московскому времени Кремль официально сообщил об окончании переговоров, опубликовав видео тёплого прощания Путина и Трампа.