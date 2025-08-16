Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 23:35

Путин выразил благодарность США за сохранение памяти советских воинов на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил признательность Соединённым Штатам за уважительное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

Путин напомнил, что на военном кладбище, расположенном неподалёку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где прошёл саммит США — Россия, покоятся советские пилоты, которые погибли в ходе героической миссии по перегону самолетов из США в Советский Союз в рамках программы ленд-лиза.

«Мы признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также указал, что на Аляске сохраняется наследие Русской Америки. По его словам, с полуостровом связана значительная часть общей истории России и США и многие позитивные события. Президент добавил, что здесь находятся православные храмы и сохраняются более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.

Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах
Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах

Напомним, перед поездкой на Аляску Путин под дождём возложил 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба в Магадане. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил также, что после встречи с Трампом российский лидер возложит цветы к могиле советских лётчиков.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar