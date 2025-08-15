Встреча Путина и Трампа
Путин под дождём возложил 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба в Магадане

Президент России лично возложил 20 алых роз к мемориалу, посвящённому героям авиамаршрута Алсиб (трассы Аляска — Сибирь), увековечивающий историю сотрудничества СССР и США. Несмотря на прохладный дождливый день с температурой всего +12, глава государства отказался от зонта, отдавая дань уважения мужеству лётчиков.

Путин возложил алые розы к мемориалу героям Алсиба. Видео © Life.ru

Этот мемориал увековечивает подвиг пилотов Первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии — символ сотрудничества СССР и США во времена Великой Отечественной войны. На памятнике запечатлён момент рукопожатия советского и американского лётчиков на фоне вертикально установленного крыла самолёта, что олицетворяет единство и взаимопомощь.

Это место выбрано неслучайно: именно здесь проходила ключевая воздушная трасса Алсиб, связывавшая Фэрбенкс на Аляске с Красноярском через аэродромы Магаданской области. С 1942 по 1945 годы по этому маршруту перебросили почти 8 тысяч американских самолётов, включая более 2 тысяч бомбардировщиков и 5 тысяч истребителей.

Путин остался под впечатлением от преображения Магадана
Напомним, что перед саммитом на Аляске Путин посетил Магадан, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят рыбий жир, а его мощности позволяют изготавливать до 2 200 тонн продукции ежегодно. Президент также пообщался с юными хоккеистами, которые показали ему свои навыки в спорте.

Владимир Озеров
