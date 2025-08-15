Путин под дождём возложил 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба в Магадане
Президент России лично возложил 20 алых роз к мемориалу, посвящённому героям авиамаршрута Алсиб (трассы Аляска — Сибирь), увековечивающий историю сотрудничества СССР и США. Несмотря на прохладный дождливый день с температурой всего +12, глава государства отказался от зонта, отдавая дань уважения мужеству лётчиков.
Путин возложил алые розы к мемориалу героям Алсиба. Видео © Life.ru
Этот мемориал увековечивает подвиг пилотов Первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии — символ сотрудничества СССР и США во времена Великой Отечественной войны. На памятнике запечатлён момент рукопожатия советского и американского лётчиков на фоне вертикально установленного крыла самолёта, что олицетворяет единство и взаимопомощь.
Это место выбрано неслучайно: именно здесь проходила ключевая воздушная трасса Алсиб, связывавшая Фэрбенкс на Аляске с Красноярском через аэродромы Магаданской области. С 1942 по 1945 годы по этому маршруту перебросили почти 8 тысяч американских самолётов, включая более 2 тысяч бомбардировщиков и 5 тысяч истребителей.
Напомним, что перед саммитом на Аляске Путин посетил Магадан, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят рыбий жир, а его мощности позволяют изготавливать до 2 200 тонн продукции ежегодно. Президент также пообщался с юными хоккеистами, которые показали ему свои навыки в спорте.
Обложка © Life.ru