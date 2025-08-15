Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:12

Путин остался под впечатлением от преображения Магадана

Обложка © ТАСС / Егор Волков

Обложка © ТАСС / Егор Волков

Президент России Владимир Путин отметил значительные перемены, произошедшие в Магадане. По его словам, город уверенно движется к современности, становясь более комфортным и привлекательным для жителей и гостей.

«Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется», — сказал Путин на совещании.

Президент отметил, что плоды приносит реализация мастер-плана развития населённого пункта.

Трамп прибудет на Аляску первым и лично поприветствует Путина
Трамп прибудет на Аляску первым и лично поприветствует Путина

Российский президент перед вылетом на встречу в американским президентом Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира ежегодно. Глава государства также переговорил с маленькими хоккеистами, которые показали ему свои лучшие трюки, а далее Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar