Путин остался под впечатлением от преображения Магадана
Обложка © ТАСС / Егор Волков
Президент России Владимир Путин отметил значительные перемены, произошедшие в Магадане. По его словам, город уверенно движется к современности, становясь более комфортным и привлекательным для жителей и гостей.
«Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется», — сказал Путин на совещании.
Президент отметил, что плоды приносит реализация мастер-плана развития населённого пункта.
Российский президент перед вылетом на встречу в американским президентом Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира ежегодно. Глава государства также переговорил с маленькими хоккеистами, которые показали ему свои лучшие трюки, а далее Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.