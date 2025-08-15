«‎Погнали!» Маленькие хоккеисты из Магадана удивили Путина крутыми трюками на льду

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Магадан пообщался с юными игроками детской хоккейной команды, которые с удовольствием покрасовались перед гостем. Кадры из спортивного комплекса «Президентский» публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пообщался с детской хоккейной командой в Магадане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Получается? Сколько ты занимаешься? 7 лет! Супер! Ну-ка, покажи», — обратился российский лидер к одному из молодых спортсменов.