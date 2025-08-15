Встреча Путина и Трампа
15 августа, 14:08

«‎Погнали!» Маленькие хоккеисты из Магадана удивили Путина крутыми трюками на льду

Путин поговорил с игроками детской хоккейной команды в Магадане

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Магадан пообщался с юными игроками детской хоккейной команды, которые с удовольствием покрасовались перед гостем. Кадры из спортивного комплекса «Президентский» публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пообщался с детской хоккейной командой в Магадане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Получается? Сколько ты занимаешься? 7 лет! Супер! Ну-ка, покажи», — обратился российский лидер к одному из молодых спортсменов.

После этого ребята отправились на лёд с криком «Погнали» и показали Путину свои самые впечатляющие приёмы с шайбой.

Путин посетил завод в Магадане, где производят Омега-3. Life.ru передаёт кадры визита президента

Напомним, что Владимир Путин сейчас находится с рабочим визитом в Магадане, куда прилетел перед саммитом с американским президентом, который состоится в 22:30 по Москве на Аляске. Всю известную информацию об этой встрече можно прочитать в материале Life.ru.

Юрий Лысенко
