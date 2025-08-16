Встреча Путина и Трампа
Путин заявил о готовности России обеспечить безопасность Украины

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом заявил о готовности России участвовать в обеспечении безопасности Украины. Российский президент подтвердил согласие с позицией американского коллеги, который, по его словам, также подчёркивал необходимость гарантий безопасности для Киева.

«Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.

Трамп надеется на прекращение огня на Украине на этой неделе

Также Путин отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Кроме того, глава РФ после саммита с Трампом назвал украинцев братским народом.

