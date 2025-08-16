Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита Путина и Трампа

Российский фондовый рынок завершил вечернюю сессию пятницы стабильным уровнем индекса Мосбиржи, который остался выше отметки в 3000 пунктов на фоне проходящего на Аляске саммита между Россией и США. По данным Московской биржи, к завершению сессии индекс составил 3007,35 пункта, что на 1,01% выше по сравнению с предыдущим днём.

В течение основной сессии индекс Мосбиржи достиг 3012,09 пункта, демонстрируя рост на 1,17%. Однако первоначальные сообщения о начале саммита, появившиеся около 22:00 по московскому времени, вызвали коррекцию на рынке, и индекс опустился до 3001,33 пункта. Это падение стало следствием типичной реакции инвесторов «на факте» после периода роста на ожиданиях позитивных новостей.