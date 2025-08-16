Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 22:04

Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита Путина и Трампа

Обложка © Unsplash / Gilly

Российский фондовый рынок завершил вечернюю сессию пятницы стабильным уровнем индекса Мосбиржи, который остался выше отметки в 3000 пунктов на фоне проходящего на Аляске саммита между Россией и США. По данным Московской биржи, к завершению сессии индекс составил 3007,35 пункта, что на 1,01% выше по сравнению с предыдущим днём.

В течение основной сессии индекс Мосбиржи достиг 3012,09 пункта, демонстрируя рост на 1,17%. Однако первоначальные сообщения о начале саммита, появившиеся около 22:00 по московскому времени, вызвали коррекцию на рынке, и индекс опустился до 3001,33 пункта. Это падение стало следствием типичной реакции инвесторов «на факте» после периода роста на ожиданиях позитивных новостей.

Интерес к саммиту Путина и Трампа продолжает оказывать влияние на фондовый рынок: участники ждут итогов переговоров, которые могут внести ясность в отношения между двумя странами и повлиять на инвестиционный климат.

«Дональд волнуется»: Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием, отметила эксперт по протоколу
«Дональд волнуется»: Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием, отметила эксперт по протоколу

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» длятся уже больше двух часов. До этого лидеры пообщались тет-а-тет, однако публичных заявлений пока не делали. Перед началом саммита американские журналисты неприятно удивили корреспондентов из России, «набросившись» на Путина и Трампа с вопросами.

