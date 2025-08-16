Свитера с буквами СССР, как у Лавров на Аляске, раскупили за полдня
Сергей Лавров в свитере с буквами СССР. Обложка © Life.ru
После приезда главы МИД России Сергея Лаврова на Аляску в преддверии российско-американского саммита свитер с надписью «СССР», в котором он был, моментально раскупили в магазине бренда. Об этом рассказала основательница бренда одежды SelSovet Екатерина Варлакова.
«Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина», — приводит её комментарий RT.
Варлакова добавила, что все свитера закончились ещё до полудня. Сейчас производитель едва успевает отвязывать следующие модели по предзаказу.
Напомним, появление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Аляске в белом худи с надписью «СССР» привлекло внимание журналистов в аэропорту, когда министр направлялся к кортежу. Сам Лавров упомянул, что этот визит не является для него первым на полуостров.