Свитера с буквами СССР, как у Лавров на Аляске, раскупили за полдня

После приезда главы МИД России Сергея Лаврова на Аляску в преддверии российско-американского саммита свитер с надписью «СССР», в котором он был, моментально раскупили в магазине бренда. Об этом рассказала основательница бренда одежды SelSovet Екатерина Варлакова.

«Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина», — приводит её комментарий RT.

Варлакова добавила, что все свитера закончились ещё до полудня. Сейчас производитель едва успевает отвязывать следующие модели по предзаказу.