16 августа, 00:54

Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Владимир Путин. Обложка © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин обсудил разговор с Дональдом Трампом в беседе с американским священником владыкой Алексием. Глава государства оценил диалог, как «очень хороший».

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаёте здесь такую обстановку», — сказал президент.

Владимир Путин прибыл на Аляску вечером 15 августа по Москве, когда в Анкоридже было ещё утро. Трамп встретил его в аэропорту. Главы государств обменялись рукопожатием. Затем они сели в автомобиль Трампа и направились на саммит. Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.

