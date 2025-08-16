Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей
Владимир Путин. Обложка © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин обсудил разговор с Дональдом Трампом в беседе с американским священником владыкой Алексием. Глава государства оценил диалог, как «очень хороший».
«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаёте здесь такую обстановку», — сказал президент.
Владимир Путин прибыл на Аляску вечером 15 августа по Москве, когда в Анкоридже было ещё утро. Трамп встретил его в аэропорту. Главы государств обменялись рукопожатием. Затем они сели в автомобиль Трампа и направились на саммит. Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.