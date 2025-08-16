Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Президент России Владимир Путин обсудил разговор с Дональдом Трампом в беседе с американским священником владыкой Алексием. Глава государства оценил диалог, как «очень хороший».

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаёте здесь такую обстановку», — сказал президент.