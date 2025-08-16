Путин подарил две иконы архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию
Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на Аляске побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что глава государства подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.
В ходе встречи Путин передал архиепископу самые лучше пожелания от Патриарха Московский и всея Руси Кирилла.
«Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда, он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь», — сказал президент.
После Путин подарил священнику и вторую икону, напомнив, что в августе православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Глава государства пожелал Алексию всего самого доброго.
Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом, Владимир Путин посетил мемориал «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Российский лидер возложил алые розы к могилам советских лётчиков.