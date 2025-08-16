Путин после саммита на Аляске возложил цветы к могилам советских воинов
По завершении переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин посетил мемориал «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Российский президент возложил алые розы к могилам советских лётчиков.
Путин возложил цветы к могилам советских воинов. Видео © Life.ru
На кладбище находятся 14 советских захоронений, среди которых идентифицированы 11 могил военнослужащих. По имеющимся данным, девять из них принадлежат лётчикам, участвовавшим в перегоне американских самолётов по маршруту Аляска-Сибирь, ещё две — морякам, занимавшимся приёмкой кораблей по программе ленд-лиза. Одна могила остаётся безымянной, а два захоронения, как установлено, принадлежат гражданским лицам — Алексу Густафсону и Яге Калии.
Останки советских военнослужащих были перенесены на это кладбище в октябре 1946 года с первоначальных мест захоронения в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее.
Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшиеся на Аляске, длились около трёх часов. По завершении встречи американский президент отметил, что в ходе обсуждений не удалось достичь соглашения по украинскому вопросу. Однако он выразил признательность команде Путина, охарактеризовав встречу как продуктивную. Путин выразил стремление как можно скорее достичь разрешения украинского кризиса и назвал украинцев братским народом.
Обложка © Life.ru