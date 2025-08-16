Трамп: Урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от Зеленского
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование ситуации на Украине теперь полностью зависит от решений Владимира Зеленского. Об этом он сообщил телеканалу Fox News в интервью, которое дал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
По словам Трампа, существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса. Президент США подчеркнул, что окончание конфликта на Украине станет значительным достижением как для Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского.
«Мы согласились по многим пунктам. <…> Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп оценил свой саммит с Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Встреча лидеров двух держав длилась порядка трёх часов. Первый за десятилетие визит Путина в США в итоге продлился пять часов.