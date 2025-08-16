Трамп: Урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование ситуации на Украине теперь полностью зависит от решений Владимира Зеленского. Об этом он сообщил телеканалу Fox News в интервью, которое дал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

По словам Трампа, существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса. Президент США подчеркнул, что окончание конфликта на Украине станет значительным достижением как для Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского.