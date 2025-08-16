Первый за 10 лет визит Путина в США продлился более пяти часов

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил свой первый за десять лет визит в Соединённые Штаты. Он продлился чуть более пяти часов, из которых значительная часть – 2 часа 45 минут – была посвящена переговорам в узком составе с американским коллегой Дональдом Трампом.