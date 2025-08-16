«Путин сильно надавил»: Стало известно, что по итогам саммита будет обсуждать Трамп с НАТО
После саммита России и США президенту США Дональду Трампу придётся вести переговоры с европейскими лидерами о приостановке расширения НАТО. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал он.
Дипломат отметил, что Западу следовало бы принять это предложение и прекратить боевые действия на Украине. Однако, по мнению эксперта, вероятность такого шага невелика. Он предположил, что они этого просто не захотят.
Напомним, что 15 августа 2025 года Трамп впервые за два своих срока лично встретил иностранного лидера в аэропорту Анкориджа, где проходит саммит Россия — США. Он поприветствовал президента РФ Владимира Путина, обменялся с ним рукопожатием и прошёл по ковровой дорожке вдоль почётного караула. Сразу после встречи Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. На пресс-конференции после переговоров Владимир Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине.