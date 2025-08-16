«Путин сильно надавил»: Стало известно, что по итогам саммита будет обсуждать Трамп с НАТО

После саммита России и США президенту США Дональду Трампу придётся вести переговоры с европейскими лидерами о приостановке расширения НАТО. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал он.