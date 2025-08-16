Велено уступить: В Совфеде предрекли истерику Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обязан сделать шаги к урегулированию конфликта на Украине, не диктуя условий. Такое заявление в беседе с Life.ru высказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

По словам сенатора, Трамп высоко оценил переговоры, поставив им 10 из 10, и чётко обозначил, что инициатива в урегулировании украинского вопроса лежит на Зеленском. Он уже уведомил западных союзников и Киев о необходимости подготовки к переговорам с участием лидеров России и США. Джабаров отметил, что Зеленскому придётся отказаться от позиции силы, так как Россия, будучи великой державой, не примет условий Киева.

Зеленский должен принимать решение, потому что Россия — великая держава, огромная элитная страна. Он должен здесь не вставать в позу, а бежать в неудобную ему позу, бежать в позу человека, который должен уступить. Должен быть ряд шагов со стороны Зеленского. Владимир Джабаров Сенатор

Джабаров также подчеркнул, что встреча, длившаяся почти три часа, прошла в атмосфере взаимного доверия и доброжелательности. Он особо отметил редкий жест: Путин согласился проехаться в автомобиле Трампа, что ранее случалось только в общении с президентом Белоруссии. Переговоры, по словам сенатора, касались не только Украины, но и других вопросов, часть которых была подготовлена заранее в ходе визита представителей Трампа в Москву.

Киеву, по словам Джабарова, теперь предстоит осмыслить ультиматум Трампа и Путина. Он отметил, что Россия настроена на результат, но не готова к диктату условий со стороны Украины. Вместе с этим Джабаров считает, что реакцией Зеленского на условие Трампа будет истерика.