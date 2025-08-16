Велено уступить: В Совфеде предрекли истерику Зеленского после переговоров Путина и Трампа
Сенатор Джабаров: Переговоры Путина и Трампа ставят Зеленского перед выбором
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House
Главарь киевского режима Владимир Зеленский обязан сделать шаги к урегулированию конфликта на Украине, не диктуя условий. Такое заявление в беседе с Life.ru высказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
По словам сенатора, Трамп высоко оценил переговоры, поставив им 10 из 10, и чётко обозначил, что инициатива в урегулировании украинского вопроса лежит на Зеленском. Он уже уведомил западных союзников и Киев о необходимости подготовки к переговорам с участием лидеров России и США. Джабаров отметил, что Зеленскому придётся отказаться от позиции силы, так как Россия, будучи великой державой, не примет условий Киева.
Зеленский должен принимать решение, потому что Россия — великая держава, огромная элитная страна. Он должен здесь не вставать в позу, а бежать в неудобную ему позу, бежать в позу человека, который должен уступить. Должен быть ряд шагов со стороны Зеленского.
Джабаров также подчеркнул, что встреча, длившаяся почти три часа, прошла в атмосфере взаимного доверия и доброжелательности. Он особо отметил редкий жест: Путин согласился проехаться в автомобиле Трампа, что ранее случалось только в общении с президентом Белоруссии. Переговоры, по словам сенатора, касались не только Украины, но и других вопросов, часть которых была подготовлена заранее в ходе визита представителей Трампа в Москву.
Киеву, по словам Джабарова, теперь предстоит осмыслить ультиматум Трампа и Путина. Он отметил, что Россия настроена на результат, но не готова к диктату условий со стороны Украины. Вместе с этим Джабаров считает, что реакцией Зеленского на условие Трампа будет истерика.
Что касается места встречи — вдали от Европы, активно поддерживающей конфликт на Украине, то оно было выбрано удачно: это обеспечило безопасность и удобную логистику, заключил сенатор.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским. Лидеры не отвечали на вопросы СМИ.