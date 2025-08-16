Встреча Путина и Трампа
16 августа, 08:51

Зеленский ответил на предложение о трёхсторонней встрече с Путиным и Трампом

Зеленский поддержал предложение Трампа о трёхсторонней встрече с Россией

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к трёхсторонней встрече с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что Украина стремится к максимально эффективной работе ради прекращения конфликта.

По словам Зеленского, Трамп поделился итогами недавних переговоров с Путиным, отметив ключевые темы обсуждения. Киевский чиновник высоко оценил роль США в продвижении мирного процесса, подчеркнув, что их влияние имеет решающее значение. Он также поддержал инициативу американского лидера о встрече в формате Украина-США-Россия, отметив, что такой диалог на уровне лидеров оптимален для обсуждения принципиальных вопросов.

«Путин сильно надавил»: Стало известно, что по итогам саммита будет обсуждать Трамп с НАТО

15 августа 2025 года в Анкоридже состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Для Владимира Зеленского эта встреча имеет значительные последствия. При этом он положительно оценил предварительные контакты с Трампом, отметив сигнал о готовности России к прекращению огня. После саммита Трамп сообщил Зеленскому итоги, договорившись о встрече в Вашингтоне 18 августа. Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах, чтобы избежать односторонних решений.

