Зеленский ответил на предложение о трёхсторонней встрече с Путиным и Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к трёхсторонней встрече с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что Украина стремится к максимально эффективной работе ради прекращения конфликта.
По словам Зеленского, Трамп поделился итогами недавних переговоров с Путиным, отметив ключевые темы обсуждения. Киевский чиновник высоко оценил роль США в продвижении мирного процесса, подчеркнув, что их влияние имеет решающее значение. Он также поддержал инициативу американского лидера о встрече в формате Украина-США-Россия, отметив, что такой диалог на уровне лидеров оптимален для обсуждения принципиальных вопросов.
15 августа 2025 года в Анкоридже состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Для Владимира Зеленского эта встреча имеет значительные последствия. При этом он положительно оценил предварительные контакты с Трампом, отметив сигнал о готовности России к прекращению огня. После саммита Трамп сообщил Зеленскому итоги, договорившись о встрече в Вашингтоне 18 августа. Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах, чтобы избежать односторонних решений.