Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к трёхсторонней встрече с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что Украина стремится к максимально эффективной работе ради прекращения конфликта.

По словам Зеленского, Трамп поделился итогами недавних переговоров с Путиным, отметив ключевые темы обсуждения. Киевский чиновник высоко оценил роль США в продвижении мирного процесса, подчеркнув, что их влияние имеет решающее значение. Он также поддержал инициативу американского лидера о встрече в формате Украина-США-Россия, отметив, что такой диалог на уровне лидеров оптимален для обсуждения принципиальных вопросов.