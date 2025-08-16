Мчится со всех ног: Стало известно, с кем встретится Зеленский в понедельник
Axios: В понедельник Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в ближайший понедельник. Об этом журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник», — написал Равид в своей соцсети Х.
Встреча станет одной из ключевых для обсуждения украинского конфликта и сотрудничества с США. Прилёт в Америку подтвердил и сам Зеленский. Но детали повестки переговоров пока не раскрываются, однако ожидается, что лидеры обсудят приоритеты безопасности и политическую поддержку Украины.
Ранее Трамп объявил о подготовке трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина, самого американского лидера и Зеленского. После саммита с Путиным на Аляске Трамп провёл продолжительный телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что переговоры прошли в ходе перелёта из Анкориджа обратно в Вашингтон.