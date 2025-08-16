Мчится со всех ног: Стало известно, с кем встретится Зеленский в понедельник

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в ближайший понедельник. Об этом журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник», — написал Равид в своей соцсети Х.