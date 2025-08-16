Встреча Путина и Трампа
16 августа, 07:51

Мчится со всех ног: Стало известно, с кем встретится Зеленский в понедельник

Axios: В понедельник Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в ближайший понедельник. Об этом журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник»,написал Равид в своей соцсети Х.

Встреча станет одной из ключевых для обсуждения украинского конфликта и сотрудничества с США. Прилёт в Америку подтвердил и сам Зеленский. Но детали повестки переговоров пока не раскрываются, однако ожидается, что лидеры обсудят приоритеты безопасности и политическую поддержку Украины.

Ранее Трамп объявил о подготовке трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина, самого американского лидера и Зеленского. После саммита с Путиным на Аляске Трамп провёл продолжительный телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что переговоры прошли в ходе перелёта из Анкориджа обратно в Вашингтон.

Милена Скрипальщикова
