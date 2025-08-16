Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 07:15

Белый дом подтвердил продолжительный телефонный разговор Трампа с Зеленским

Трамп поговорил с Зеленским и лидерами стран НАТО после встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске глава администрации США Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с Зеленским в ходе перелёта [из Анкориджа] назад в Вашингтон», — говорится в отчёте пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт.

Как сообщается, президент Трамп задержался на борту своего самолёта по прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, поскольку проводил телефонные переговоры с лидерами НАТО.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Встреча Путина и Трампа
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar