Белый дом подтвердил продолжительный телефонный разговор Трампа с Зеленским
Трамп поговорил с Зеленским и лидерами стран НАТО после встречи с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске глава администрации США Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с Зеленским в ходе перелёта [из Анкориджа] назад в Вашингтон», — говорится в отчёте пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт.
Как сообщается, президент Трамп задержался на борту своего самолёта по прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, поскольку проводил телефонные переговоры с лидерами НАТО.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной.