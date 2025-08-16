Белый дом подтвердил продолжительный телефонный разговор Трампа с Зеленским

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске глава администрации США Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с Зеленским в ходе перелёта [из Анкориджа] назад в Вашингтон», — говорится в отчёте пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт.