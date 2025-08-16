В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Ушаков: Тема встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не поднималась
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Возможная организация трёхстороннего саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Решение о будущем формате встреч будет приниматься после подведения итогов встречи РФ — США на Аляске, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Пока эта тема не затрагивалась», — сказал он в комментарии Первому каналу.
Окончательное решение о проведении новой двусторонней встречи Путина и Трампа будет приниматься после анализа итогов саммита на Аляске. Возможный формат с участием украинского лидера Владимира Зеленского пока не рассматривался.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским. Лидеры не отвечали на вопросы СМИ.