В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Возможная организация трёхстороннего саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Решение о будущем формате встреч будет приниматься после подведения итогов встречи РФ — США на Аляске, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Пока эта тема не затрагивалась», — сказал он в комментарии Первому каналу.