Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 06:45

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Ушаков: Тема встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не поднималась

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Возможная организация трёхстороннего саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Решение о будущем формате встреч будет приниматься после подведения итогов встречи РФ — США на Аляске, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Пока эта тема не затрагивалась», — сказал он в комментарии Первому каналу.

Окончательное решение о проведении новой двусторонней встречи Путина и Трампа будет приниматься после анализа итогов саммита на Аляске. Возможный формат с участием украинского лидера Владимира Зеленского пока не рассматривался.

«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России
«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским. Лидеры не отвечали на вопросы СМИ.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar