«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада. Вместо ожидаемых санкций Дональд Трамп организовал для российского лидера аналог государственного визита. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.