15 августа, 22:22

«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России

Sky News: Переговоры в Анкоридже положили конец изоляции России

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада. Вместо ожидаемых санкций Дональд Трамп организовал для российского лидера аналог государственного визита. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.

«Это означает окончание его (Владимир Путина — прим. Life.ru) изоляции на Западе самым впечатляющим образом», — отмечает издание.

На данный момент переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске завершились. Журналистов пригласили в зал, где состоится пресс-конференция.

