«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России
Sky News: Переговоры в Анкоридже положили конец изоляции России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада. Вместо ожидаемых санкций Дональд Трамп организовал для российского лидера аналог государственного визита. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.
«Это означает окончание его (Владимир Путина — прим. Life.ru) изоляции на Западе самым впечатляющим образом», — отмечает издание.
На данный момент переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске завершились. Журналистов пригласили в зал, где состоится пресс-конференция.