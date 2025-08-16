Встреча Путина и Трампа
16 августа, 09:12

В Польше сообщили о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским

Туск: Лидеры ЕС подготовили заявление, резюмирующее их переговоры с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Европейские лидеры подготовили совместное заявление, резюмирующее их переговоры с Владимиром Зеленским. Это произошло после российско-американских переговоров на Аляске, сообщил в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск.

«Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске», — написал он.

Польский премьер уточнил, что вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии они выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление.

Раскрыт характер разговора Трампа с Зеленским после встречи с Путиным

Ранее стало известно, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп провёл продолжительный телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО. Беседа с экс-комиком состоялась в ходе перелёта Трампа из Анкориджа в Вашингтон. Глава киевского режима планирует посетить Вашингтон для личной встречи с Трампом уже в понедельник.

Милена Скрипальщикова
