В Польше сообщили о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским
Европейские лидеры подготовили совместное заявление, резюмирующее их переговоры с Владимиром Зеленским. Это произошло после российско-американских переговоров на Аляске, сообщил в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск.
«Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске», — написал он.
Польский премьер уточнил, что вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии они выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление.
Ранее стало известно, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп провёл продолжительный телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО. Беседа с экс-комиком состоялась в ходе перелёта Трампа из Анкориджа в Вашингтон. Глава киевского режима планирует посетить Вашингтон для личной встречи с Трампом уже в понедельник.