В Польше сообщили о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским

Европейские лидеры подготовили совместное заявление, резюмирующее их переговоры с Владимиром Зеленским. Это произошло после российско-американских переговоров на Аляске, сообщил в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск.

«Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске», — написал он.