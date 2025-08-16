Раскрыт характер разговора Трампа с Зеленским после встречи с Путиным

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским и европейскими лидерами оказались напряжёнными. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Источник, информировавший меня о телефонном разговоре Трампа, Зеленского и лидеров НАТО, сказал мне, что разговор был непростым», — написал Равид в своём блоге.

По его данным, беседа с главой Украины продолжалась около часа, а с лидерами Евросоюза — 30 минут. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, с европейской — руководители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп созвонился с Зеленским и союзниками по НАТО после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Зеленский подтвердил планы личной встречи с Трампом 18 августа в Вашингтоне и написал об этом в своём блоге.

«Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник (18 августа). Благодарен за приглашение», — заявил глава киевского режима.