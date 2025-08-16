Раскрыт характер разговора Трампа с Зеленским после встречи с Путиным
Axios: Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО был непростым
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским и европейскими лидерами оказались напряжёнными. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил журналист Axios Барак Равид.
«Источник, информировавший меня о телефонном разговоре Трампа, Зеленского и лидеров НАТО, сказал мне, что разговор был непростым», — написал Равид в своём блоге.
По его данным, беседа с главой Украины продолжалась около часа, а с лидерами Евросоюза — 30 минут. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, с европейской — руководители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп созвонился с Зеленским и союзниками по НАТО после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Зеленский подтвердил планы личной встречи с Трампом 18 августа в Вашингтоне и написал об этом в своём блоге.
«Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник (18 августа). Благодарен за приглашение», — заявил глава киевского режима.
15 августа 2025 года в Анкоридже прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, главной темой которой стала ситуация на Украине. Переговоры велись в узком формате «три на три», куда вошли главы внешнеполитических ведомств и советники лидеров. Путин подчеркнул налаженное взаимодействие с Трампом и выразил уверенность, что украинская сторона не будет тормозить процесс достижения договорённостей. По завершении переговоров состоялась пресс-конференция, но журналистам не было предоставлено возможности задать вопросы.