Смена украинского руководства может открыть путь к мирным соглашениям с Россией, которые Владимир Зеленский счёл бы неприемлемыми. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» эксперт по международной политике Университета Экстернадо (Колумбия) Давид Маурисио Кастрильон Керриган, добавив, что гипотетическая отставка главы киевского режима после саммита президентов России и США на Аляске была бы вполне логичной и предсказуемой для всех участников.

«Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдёт с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми. Это могло бы иметь политический смысл для всех сторон и позволить под давлением США Украине принять согласованное решение, стабилизирующее ситуацию», — сказал Керриган.

Аналитик объяснил это тем, что Украина проигрывает на поле боя, а её международная поддержка ослабевает. Поскольку лидерство нынешнего главаря киевского режима зиждется на идее победы, ему трудно изменить стратегию. Однако, по мнению эксперта в международной политике, потери от продолжения конфликта могут оказаться выше, чем выгоды от принятия текущих реалий и начала переговоров.

Керриган также отметил, что встреча на Аляске покажет Европе, что США серьёзно настроены на мир и решение украинского кризиса, что Белый дом пытается отыскать практические решения, отходя от устаревших, «холодновойновских» идеологий. Это, по мнению собеседника, должно побудить европейцев к более реалистичной оценке ситуации.