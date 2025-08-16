Медведев назвал первые результаты исторической встречи Путина и Трампа на Аляске
Медведев: Встреча на Аляске доказала возможность переговоров без условий
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что саммит на Аляске заложил основу для возобновления полноценного диалога между Россией и США на высшем уровне, исключающего ультиматумы и угрозы. Мнение он высказал в телеграм-канале.
По его словам, встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, длившаяся почти три часа, стала знаковым событием. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, президент США воздержался от усиления давления на Россию, по крайней мере на данном этапе.
Медведев отметил, что переговоры доказали возможность диалога без предварительных условий, даже на фоне продолжающейся специальной военной операции. Главным итогом стало то, что обе стороны возложили ответственность за достижение прогресса в переговорах по прекращению боевых действий на Украину и её европейских союзников.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждалась ситуация на Украине. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием глав МИД и советников. Путин отметил «хорошие контакты» с Трампом и выразил надежду, что Киев не будет препятствовать прогрессу. Трамп сообщил, что соглашения нет, но прогресс достигнут, и предложил новую встречу, возможно, в Москве. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов.