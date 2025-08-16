Медведев назвал первые результаты исторической встречи Путина и Трампа на Аляске

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что саммит на Аляске заложил основу для возобновления полноценного диалога между Россией и США на высшем уровне, исключающего ультиматумы и угрозы. Мнение он высказал в телеграм-канале.

По его словам, встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, длившаяся почти три часа, стала знаковым событием. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, президент США воздержался от усиления давления на Россию, по крайней мере на данном этапе.

Медведев отметил, что переговоры доказали возможность диалога без предварительных условий, даже на фоне продолжающейся специальной военной операции. Главным итогом стало то, что обе стороны возложили ответственность за достижение прогресса в переговорах по прекращению боевых действий на Украину и её европейских союзников.