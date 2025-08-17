Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:49

Быстро переобулся: Саммит на Аляске научил Зеленского писать «Россия» с заглавной буквы

Дубинский: Зеленский после саммита на Аляске стал писать Россия с большой буквы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях о России после недавней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на этот факт, отметив, что экс-комик теперь пишет слово «Россия» с заглавной буквы.

«Стоило Трампу принять Путина в США, и тут же «Россия» с большой буквы, а Путин не «сумасшедший», а «российский руководитель». А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент. Обучаемый», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Трамп поддержал план Путина по Донбассу
Трамп поддержал план Путина по Донбассу

Напомним, что Дональд Трамп оценил свой саммит с Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Встреча лидеров двух держав на Аляске длилась порядка трёх часов. Этот визит стал первой поездкой президента РФ в США за десять лет. Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным на Аляске. Также он уже анонсировал возможные переговоры Москвы и Киева.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar