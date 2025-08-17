Быстро переобулся: Саммит на Аляске научил Зеленского писать «Россия» с заглавной буквы
Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях о России после недавней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на этот факт, отметив, что экс-комик теперь пишет слово «Россия» с заглавной буквы.
«Стоило Трампу принять Путина в США, и тут же «Россия» с большой буквы, а Путин не «сумасшедший», а «российский руководитель». А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент. Обучаемый», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.
Напомним, что Дональд Трамп оценил свой саммит с Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Встреча лидеров двух держав на Аляске длилась порядка трёх часов. Этот визит стал первой поездкой президента РФ в США за десять лет. Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным на Аляске. Также он уже анонсировал возможные переговоры Москвы и Киева.