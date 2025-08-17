Быстро переобулся: Саммит на Аляске научил Зеленского писать «Россия» с заглавной буквы

Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях о России после недавней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на этот факт, отметив, что экс-комик теперь пишет слово «Россия» с заглавной буквы.