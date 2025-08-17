Встреча Путина и Трампа
17 августа, 09:48

Трамп поддержал план Путина по Донбассу

Fox News: Трамп поддержал инициативу Путина о передаче Донбасса под контроль РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта с Украиной. Суть инициативы заключается в предоставлении Москве полного контроля над Донбассом и стабилизации линии соприкосновения на остальных участках фронта, передаёт Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

По данным телеканала, своё мнение хозяин Белого дома озвучил также в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который состоялся сразу после российско-американского саммита на Аляске. Однако официального подтверждения позиции Трампа не поступало.

Напомним, ранее обсуждались возможные параметры мирного предложения РФ, содержащие пункты о территориальном обмене и гарантиях безопасности. Однако Москва пока не подтвердила эти инициативы. Дональд Трамп в переговорах с европейскими чиновниками предложил признать весь Донбасс российским. Американский лидер убеждён, что это ускорит мирное урегулирование. Однако Владимир Зеленский отказался от передачи всей территории Донбасса российской стороне, так как им движет страх взятия и других украинских территорий.

