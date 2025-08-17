Бледная немощь в действии: как встреча на Аляске добила Киев Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как встреча на Аляске подарила надежду на разрядку, довела Киев до истерики и похоронила планы Запада. 16 августа, 21:07 Встреча Путина и Трампа на Аляске — почему Зеленский и Европа в панике. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Сергей Бобылев

Главным событием недели, безусловно и бесспорно, была встреча на Аляске президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа.

После многих лет ожесточённого противостояния и открытой вражды, когда Россия объявлялась главным врагом США в доктринальных документах Вашингтона и докладах think-танков, инспирированных извне попыток свержения конституционного строя в России, организации госпереворотов в соседних странах, натравливании на Россию других стран, привода нацистов к власти на Украине и снабжения их оружием, деньгами и разведданными — эта встреча подарила нам надежду на разрядку.

Может быть, мы пока не сгорим в огне ядерного апокалипсиса (весь мир в труху), а ещё немного поживём. Это воодушевляет.

Нет, нам не надо «дружба, жвачка, перестройка» (уже накушались, спасибо). Верить в дружелюбие англосаксов мы ещё очень долго не будем (и это хорошо). Но снижение уровня конфронтации и вероятный выход США из конфликта на Украине — уже немало. Как писал Алексеев, «Радуйся малому — и большое придёт».

«Блумберг» сообщает нам, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским озвучил требование Путина о выводе украинских войск с Донбасса как необходимом условии для начала мирных переговоров (у меня есть цитата и на этот случай, но она слишком специфическая, её почти никто не знает и мало кто поймёт, а объяснять долго). Вот она, смерть Кощеева!

Зеленский предсказуемо откажет, Трамп пожмёт плечами и скажет: «Я сделал, что мог», — и красиво уйдёт в закат. Он уже и так пять или шесть конфликтов замирил (я издеваюсь), для одной Нобелевки вполне достаточно.

А мы продолжим планомерную денацификацию временно захваченных сепаратистами русских земель. Скорее всего, с закономерным ускорением этого процесса.

В общем, встреча прошла хорошо. В смысле «прошла — и хорошо» (старая шутка от «95-го квартала», между прочим).

Остальные события этой недели также были в основном тесно связаны с этой встречей. Европа пребывала в перманентной панике. «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, Трамп уезжает, Михаил Светлов туту!» и дальше по тексту.

Они устраивали телеконференции, плакали, брались за руки, говорили друг другу слова утешения, употребляли запрещённые вещества, снова плакали — но Путин почему-то так и не сдался. И Трамп тоже, путинская посипака, вместо введения костедробительных санкций (или это адские? я всё время путаю) отстранил от участия в делегации подкупленного Зеленским отставного генерала Келлога и поехал тусить с Владимировичем.

Владимир Зеленский пытается искать поддержки в Европе. Фото © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Зеленский опять встречался с Мерцем и Стармером. Много плакал. Встречался, как обычно, результативно и потужно. Результативно делали дорожки из кокса и потужно их вынюхивали (решительно осуждаем и то, и другое).

Как говорится, на Аляске приготовили дорожку — и в Киеве приготовили дорожку. Но есть нюанс.

Мне отдельно понравилось в отчёте Зеленского про «важное заявление европейских лидеров, усиливающее нашу позицию». Очень смешная шутка, одна из лучших в репертуаре клоуна.

Я так готов годами — мы сбрасываем ФАБы на нацистов, а европейцы выпускают потужные заявления. Как писал товарищ Крылов, «А Васька слушает, да ест». Готов терпеть бред Макронов со Стармерами неограниченный период времени. Пока они не кончатся (и Макроны, и нацисты).

На всякий случай сообщаю читателям (россиянам рассказали!), что по правилам русского языка фразы «бледная немочь» и «бледная немощь» обе правильные. Так что и европейская немощь, и криворожская немочь никак повлиять на результат СВО не смогут.

Сим победиши!

Авторы Александр Роджерс