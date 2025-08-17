Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:31

Возьмут не только Донбасс: Раскрыта причина отказа Зеленского от российских условий

WP: Зеленский не выведет войска из Донбасса из-за страха потерять Одессу

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался обсуждать вывод войск со всей территории Донбасса, опасаясь последующего удара по Одессе и полного захвата территории ВС РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«Если (ВС РФ) захватят Донбасс, им будет открыт прямой путь на Одессу», — приводит издание слова собеседника.

По данным WP, украинская сторона рассматривает контроль над ДНР как стратегический рубеж обороны южных регионов.

Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ
Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ

Ранее Reuters сообщало о возможных параметрах мирного плана со стороны РФ, включавшего территориальный обмен и гарантии безопасности, однако эти инициативы пока подтвердила российская сторона. Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с представителями европейских стран высказал предложение о признании всей территории Донбасса частью России. По мнению американского лидера, такой шаг мог бы способствовать скорейшему достижению мирного соглашения, и он считал этот подход более действенным, чем попытки добиться перемирия.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar