Возьмут не только Донбасс: Раскрыта причина отказа Зеленского от российских условий
WP: Зеленский не выведет войска из Донбасса из-за страха потерять Одессу
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался обсуждать вывод войск со всей территории Донбасса, опасаясь последующего удара по Одессе и полного захвата территории ВС РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
«Если (ВС РФ) захватят Донбасс, им будет открыт прямой путь на Одессу», — приводит издание слова собеседника.
По данным WP, украинская сторона рассматривает контроль над ДНР как стратегический рубеж обороны южных регионов.
Ранее Reuters сообщало о возможных параметрах мирного плана со стороны РФ, включавшего территориальный обмен и гарантии безопасности, однако эти инициативы пока подтвердила российская сторона. Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с представителями европейских стран высказал предложение о признании всей территории Донбасса частью России. По мнению американского лидера, такой шаг мог бы способствовать скорейшему достижению мирного соглашения, и он считал этот подход более действенным, чем попытки добиться перемирия.