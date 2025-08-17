Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:45

Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ

Sky News: Зеленский едет к Трампу, боясь попасть в дипломатическую ловушку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский осознаёт, что предстоящая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа может обернуться для него новым политическим унижением, однако он вынужден соглашаться на переговоры. Об этом сообщает Sky News.

«Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию», — говорится в сообщении телеканала.

Ситуацию для Зеленского осложняет то, что Трамп, как пишет телеканал, относится к нему с явным пренебрежением, в то время как к российскому президенту Владимиру Путину демонстрирует уважение. В материале отмечается, что глава киевского режима до сих пор болезненно вспоминает свой февральский визит в Вашингтон, когда его публично унизили в Овальном кабинете.

Эксперты считают, что нынешняя встреча может ещё больше осложнить и без того напряжённые отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне недавних заявлений Трампа о необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Ещё один европейский лидер засобирался на встречу Трампа с Зеленским
Ещё один европейский лидер засобирался на встречу Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский по всей видимости осознает, что его встреча с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне может вновь завершится на негативной ноте, потому в срочном порядке ищет поддержки среди европейских лидеров, которые могут присоединиться к переговорам. Среди возможных участников заявлены — Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Джорджа Мелони.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar