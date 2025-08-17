Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ
Sky News: Зеленский едет к Трампу, боясь попасть в дипломатическую ловушку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский осознаёт, что предстоящая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа может обернуться для него новым политическим унижением, однако он вынужден соглашаться на переговоры. Об этом сообщает Sky News.
«Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию», — говорится в сообщении телеканала.
Ситуацию для Зеленского осложняет то, что Трамп, как пишет телеканал, относится к нему с явным пренебрежением, в то время как к российскому президенту Владимиру Путину демонстрирует уважение. В материале отмечается, что глава киевского режима до сих пор болезненно вспоминает свой февральский визит в Вашингтон, когда его публично унизили в Овальном кабинете.
Эксперты считают, что нынешняя встреча может ещё больше осложнить и без того напряжённые отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне недавних заявлений Трампа о необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине.
Владимир Зеленский по всей видимости осознает, что его встреча с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне может вновь завершится на негативной ноте, потому в срочном порядке ищет поддержки среди европейских лидеров, которые могут присоединиться к переговорам. Среди возможных участников заявлены — Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Джорджа Мелони.