Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ

Владимир Зеленский осознаёт, что предстоящая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа может обернуться для него новым политическим унижением, однако он вынужден соглашаться на переговоры. Об этом сообщает Sky News.

«Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию», — говорится в сообщении телеканала.

Ситуацию для Зеленского осложняет то, что Трамп, как пишет телеканал, относится к нему с явным пренебрежением, в то время как к российскому президенту Владимиру Путину демонстрирует уважение. В материале отмечается, что глава киевского режима до сих пор болезненно вспоминает свой февральский визит в Вашингтон, когда его публично унизили в Овальном кабинете.

Эксперты считают, что нынешняя встреча может ещё больше осложнить и без того напряжённые отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне недавних заявлений Трампа о необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине.