Ещё один европейский лидер засобирался на встречу Трампа с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб может принять участие в переговорах экс-комика Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, запланированных на 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и информированный источник.

«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом», — отмечает издание.

По информации собеседников Politico, европейские лидеры обеспокоены возможным холодным приёмом Зеленского в сравнении с недавним визитом президента РФ Владимира Путина на Аляску. Инициатива привлечения Стубба направлена на предотвращение потенциальных разногласий между Трампом и Зеленским, а также на обеспечение участия европейских стран в будущих переговорах.

Как уточняет издание, финский лидер рассматривается как фигура, способная выступить посредником в диалоге между американской и украинской сторонами.