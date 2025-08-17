Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Ещё один европейский лидер засобирался на встречу Трампа с Зеленским

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб может принять участие в переговорах экс-комика Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, запланированных на 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и информированный источник.

«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом», — отмечает издание.

По информации собеседников Politico, европейские лидеры обеспокоены возможным холодным приёмом Зеленского в сравнении с недавним визитом президента РФ Владимира Путина на Аляску. Инициатива привлечения Стубба направлена на предотвращение потенциальных разногласий между Трампом и Зеленским, а также на обеспечение участия европейских стран в будущих переговорах.

Как уточняет издание, финский лидер рассматривается как фигура, способная выступить посредником в диалоге между американской и украинской сторонами.

По завершении встречи с российским президентом Трамп провёл телефонные переговоры с Зеленским, а также с лидерами европейских стран. Этот разговор, в отличие от предыдущих бесед американского лидера на этой неделе, отличался повышенным напряжением. Глава Белого дома выступил с предложением признать весь Донбасс российским, чтобы тем самым ускорить процесс заключения мирного соглашения. 18 августа глава киевского режима в сопровождении европейских лидеров прибудет в Вашингтон для встречи с Трампом, где стороны обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Алиса Хуссаин
