16 августа, 18:44

СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами европейских государств, проведённые после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Звонок Трампа... был более напряжённым, чем телефонная беседа... ранее на этой неделе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.

Наталья Демьянова
