СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами европейских государств, проведённые после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.