СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске
WP: Переговоры Трампа с лидерами ЕС были более напряжённым, чем беседа ранее
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами европейских государств, проведённые после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
«Звонок Трампа... был более напряжённым, чем телефонная беседа... ранее на этой неделе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.