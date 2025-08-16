Встреча Путина и Трампа
16 августа, 16:10

Киев не понимает: Внезапный отказ Трампа от предложения о перемирии вызвал гнев Зеленского

NYT: Зеленский хочет выяснить, почему Трамп отказался от идеи о прекращении огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский планирует в понедельник выяснить причины, по которым президент США Дональд Трамп неожиданно отказался от условия прекращения огня для начала мирных переговоров. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, осведомлённого о беседе между Трампом и Зеленским, Украина пока не имеет ясного представления о том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены со стороны США и их союзников по НАТО. Также для Киева остаётся неясным, почему Вашингтон внезапно отказался от требования режима прекращения огня как обязательного условия для старта мирных переговоров.

«Зеленский будет добиваться ясности по поводу предложения Трампа, когда он посетит Вашингтон в понедельник», — говорится в публикации.

Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 18 августа. Его примет Дональд Трамп в Овальном кабинете, месте, где в феврале уже происходила напряжённая дискуссия между ними. Ранее сообщалось, что европейские лидеры также были приглашены на встречу в Белом доме.

