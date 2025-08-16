Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 15:02

СМИ узнали о приглашении лидеров ЕС на встречу Трампа с Зеленским

NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Зеленским в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским, которые состоятся 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники.

«По словам официальных лиц, которые пожелали остаться анонимными, Трамп обсудит план прекращения огня с Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — передаёт газета.

Напомним, что 18 августа запланирована встреча главы Белого дома с Зеленским. Глава киевского режима в сегодняшнем телефонном разговоре не упустил возможности напомнить Трампу об ужесточении антироссийских санкций. Он также заявил, что готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру.

Полина Никифорова
