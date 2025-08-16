СМИ узнали о приглашении лидеров ЕС на встречу Трампа с Зеленским
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Зеленским в Вашингтоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским, которые состоятся 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники.
«По словам официальных лиц, которые пожелали остаться анонимными, Трамп обсудит план прекращения огня с Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — передаёт газета.
Напомним, что 18 августа запланирована встреча главы Белого дома с Зеленским. Глава киевского режима в сегодняшнем телефонном разговоре не упустил возможности напомнить Трампу об ужесточении антироссийских санкций. Он также заявил, что готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру.