16 августа, 14:29

В США рассказали о готовности Путина к трёхсторонней встрече с Зеленским

CNN: Трамп уверен, что Путин готов к трёхсторонней встрече с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason, HMP-Berlin, © Life.ru

После саммита с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп пришёл к выводу, что глава государства склонен поддержать идею проведения трёхстороннего саммита. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.

«Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришёл к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трёхстороннего саммита», — говорится в материале.

Возможная встреча может включать участие Владимира Путина, Дональда Трампа и главу украинского режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру. По его словам, Трамп поделился итогами недавних переговоров с Путиным, а США играют ключевую роль в продвижении мирного процесса. Возможность её проведения в Вашингтоне зависит от успешности переговоров Трампа с украинским политиком 18 августа.

Милена Скрипальщикова
