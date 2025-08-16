В США рассказали о готовности Путина к трёхсторонней встрече с Зеленским
CNN: Трамп уверен, что Путин готов к трёхсторонней встрече с Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason, HMP-Berlin, © Life.ru
После саммита с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп пришёл к выводу, что глава государства склонен поддержать идею проведения трёхстороннего саммита. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.
«Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришёл к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трёхстороннего саммита», — говорится в материале.
Возможная встреча может включать участие Владимира Путина, Дональда Трампа и главу украинского режима Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что Зеленский готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы ускорить поиск путей к миру. По его словам, Трамп поделился итогами недавних переговоров с Путиным, а США играют ключевую роль в продвижении мирного процесса. Возможность её проведения в Вашингтоне зависит от успешности переговоров Трампа с украинским политиком 18 августа.