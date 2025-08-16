Победа Путина, успех Трампа и шок Украины: Реакция СМИ на историческую встречу мировых лидеров на Аляске

В Анкоридже состоялась долгожданная встреча российского лидера Владимира Путина и президента Америки Дональда Трампа, которая стала знаковым событием в мировой политике. Ведущие СМИ бурно обсуждают итоги переговоров, отмечая дипломатический триумф Путина, готовность США к диалогу и возложенную на ЕС и Украину ответственность за дальнейшее урегулирование конфликта. Life.ru собрал главные комментарии мировых изданий.

CNN: Американский телеканал отметил необычную теплоту встречи, подчёркивая, что «язык тела» лидеров не был холодным. Журналисты выделили три значимых жеста Путина: решение встретиться на американской территории, выбор военной базы и поездку в лимузине Трампа без переводчиков. CNN также процитировал европейского дипломата, который выразил обеспокоенность тем, что «такое обращение с Путиным сложно переварить» на фоне конфликта на Украине.

The New York Times: Издание охарактеризовало саммит как дипломатическую победу Путина, который «вернулся из изоляции». Журналисты отметили, что теплый приём, включая аплодисменты Трампа и совместную поездку в лимузине, стал символом восстановления статуса России как великой державы.

The Guardian: Британская газета подчеркнула, что Путин, будучи гостем, «задал тон» пресс-конференции, выступив первым, что нарушило протокол. Издание также связало успех саммита для Трампа с отвлечением внимания от скандала вокруг его предполагаемых связей с Джеффри Эпштейном.

Financial Times: Газета выразила разочарование отсутствием конкретных обязательств по прекращению конфликта на Украине. FT отметила, что Трамп не смог добиться от Путина уступок, что делает саммит «провалом» с точки зрения достижения перемирия.

Reuters: Агентство оценило встречу как успех для Путина, который получил возможность представить себя как равного партнёра на мировой арене. Reuters также упомянул передачу письма от Мелании Трамп Путину, содержание которого осталось неизвестным.

Sky News: Британский телеканал назвал саммит «наградой» для Путина, подчеркнув, что вместо санкций он получил «равнозначное государственному визиту» внимание.

The Washington Post: Издание акцентировало внимание на контрасте между тёплым приемом Путина и публичной критикой Зеленского Трампом в феврале 2025 года. WP отметила, что это вызвало «шок» на Украине и в Европе.

Le Figaro (Франция): Французская газета назвала визит Путина в США «немыслимым событием», учитывая санкции и ордер Международного уголовного суда. Журналисты подчеркнули, что Трамп отошёл от проукраинской линии своего предшественника