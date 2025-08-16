Раскрыто место встречи Трампа и Зеленского

Уже в понедельник президент США Дональд Трамп встретится с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, при удачном раскладе может быть организована встреча и с главой государства Владимиром Путиным.

«Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным», — написал он.

Визит украинского политика в Вашингтон состоится сразу после его телефонных переговоров с Трампом и европейскими лидерами. В Белом доме подчёркивают, что обсуждение с Зеленским будет посвящено итогам саммита России и США на Аляске. Американский президент отметил, что возможная трёхсторонняя встреча с участием Путина станет следующей важной целью дипломатических усилий.