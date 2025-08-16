The Times: Путин одержал победу на встрече с Трампом

На итоговой пресс-конференции, как подчёркивает газета, Путин неожиданно перешёл на английский, пригласив Трампа посетить Москву. Этот манёвр, по мнению The Times, стал своего рода дипломатическим сюрпризом, который поставил американского президента в непривычное положение. Трамп, комментируя предложение, назвал его «интригующим», но с улыбкой заметил, что такой визит может спровоцировать критику в США. При этом он не исключил возможности поездки в российскую столицу.