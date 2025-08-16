The Times: Путин одержал победу на встрече с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House
Глава государства Владимир Путин вышел победителем из переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, уверяет британская газета The Times. По оценке издания, российский лидер завершил встречу, удержав инициативу и задав тон диалогу.
На итоговой пресс-конференции, как подчёркивает газета, Путин неожиданно перешёл на английский, пригласив Трампа посетить Москву. Этот манёвр, по мнению The Times, стал своего рода дипломатическим сюрпризом, который поставил американского президента в непривычное положение. Трамп, комментируя предложение, назвал его «интригующим», но с улыбкой заметил, что такой визит может спровоцировать критику в США. При этом он не исключил возможности поездки в российскую столицу.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, главной темой которой стала ситуация на Украине. Переговоры велись в узком формате «три на три», куда вошли главы внешнеполитических ведомств и советники лидеров. Путин подчеркнул налаженное взаимодействие с Трампом и выразил уверенность, что украинская сторона не будет тормозить процесс достижения договорённостей.