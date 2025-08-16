«Отличный и очень успешный день на Аляске»: Трамп высоко оценил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал «отличным и очень успешным» саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Хозяин Белого дома также подтвердил, что в понедельник, 18 августа, примет в Вашингтоне Владимира Зеленского.

«Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждалась ситуация на Украине. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием глав МИД и советников. Путин отметил «хорошие контакты» с Трампом и выразил надежду, что Киев не будет препятствовать прогрессу. Трамп сообщил, что соглашения нет, но прогресс достигнут, и предложил новую встречу, возможно, в Москве.