«Отличный и очень успешный день на Аляске»: Трамп высоко оценил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал «отличным и очень успешным» саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Хозяин Белого дома также подтвердил, что в понедельник, 18 августа, примет в Вашингтоне Владимира Зеленского.
«Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Республиканец заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо заключить прямое мирное соглашение, а не просто перемирие. Он также сообщил о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и выразил готовность организовать переговоры с Путиным, подчеркнув, что это может спасти миллионы жизней.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждалась ситуация на Украине. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием глав МИД и советников. Путин отметил «хорошие контакты» с Трампом и выразил надежду, что Киев не будет препятствовать прогрессу. Трамп сообщил, что соглашения нет, но прогресс достигнут, и предложил новую встречу, возможно, в Москве.