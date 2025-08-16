Зеленский поставил Трампу ультиматум перед встречей в Белом доме

Глава киевского режима Владимир Зеленский сформулировал ключевые требования к мирному урегулированию после встречи лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом он заявил в своём личном блоге.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трёхсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции — это действенный инструмент», — подчеркнул Зеленский.

Позиция экс-комика сложилась после консультаций с европейскими лидерами, которые подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО и ЕС. Зеленский настаивает на обязательном выполнении нескольких условий: полное прекращение огня, возвращение всех военнопленных, а также недопустимость решений по Украине без её участия.