Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 12:34

Зеленский поставил Трампу ультиматум перед встречей в Белом доме

Зеленский потребовал от Трампа ужесточить санкции против России

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / FABIO CIMAGLIA

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / FABIO CIMAGLIA

Глава киевского режима Владимир Зеленский сформулировал ключевые требования к мирному урегулированию после встречи лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом он заявил в своём личном блоге.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трёхсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции — это действенный инструмент», — подчеркнул Зеленский.

Позиция экс-комика сложилась после консультаций с европейскими лидерами, которые подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО и ЕС. Зеленский настаивает на обязательном выполнении нескольких условий: полное прекращение огня, возвращение всех военнопленных, а также недопустимость решений по Украине без её участия.

Особое внимание Зеленский уделил своему принципу «ничего об Украине без Украины». Отражалось это в вопросах территориальной целостности. Данное заявление стало ответом на решение Трампа приостановить новые санкции против России.

«Исход непредсказуем»: В Госдуме раскрыли, зачем Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон
«Исход непредсказуем»: В Госдуме раскрыли, зачем Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Напомним, что встреча президентов Путина и Трампа, состоявшаяся 15 августа, длилась приблизительно три часа и охватывала различные форматы общения, включая личную беседу в автомобиле и переговоры в расширенном составе. Российский глава государства выразил готовность принять американского лидера в Москве, в то время как Трамп, отметив достигнутый прогресс, подчеркнул наличие нерешённых вопросов. Кроме того, 18 августа запланирована встреча главы Белого дома с Зеленским.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar