Зеленский поставил Трампу ультиматум перед встречей в Белом доме
Зеленский потребовал от Трампа ужесточить санкции против России
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / FABIO CIMAGLIA
Глава киевского режима Владимир Зеленский сформулировал ключевые требования к мирному урегулированию после встречи лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом он заявил в своём личном блоге.
«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трёхсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции — это действенный инструмент», — подчеркнул Зеленский.
Позиция экс-комика сложилась после консультаций с европейскими лидерами, которые подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО и ЕС. Зеленский настаивает на обязательном выполнении нескольких условий: полное прекращение огня, возвращение всех военнопленных, а также недопустимость решений по Украине без её участия.
Особое внимание Зеленский уделил своему принципу «ничего об Украине без Украины». Отражалось это в вопросах территориальной целостности. Данное заявление стало ответом на решение Трампа приостановить новые санкции против России.
Напомним, что встреча президентов Путина и Трампа, состоявшаяся 15 августа, длилась приблизительно три часа и охватывала различные форматы общения, включая личную беседу в автомобиле и переговоры в расширенном составе. Российский глава государства выразил готовность принять американского лидера в Москве, в то время как Трамп, отметив достигнутый прогресс, подчеркнул наличие нерешённых вопросов. Кроме того, 18 августа запланирована встреча главы Белого дома с Зеленским.