Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 12:12

«Исход непредсказуем»: В Госдуме раскрыли, зачем Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Депутат Журавлёв: Трамп будет пытаться убедить Зеленского закончить конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

После встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже ответственность за прекращение конфликта всецело легла на Евросоюз и Украину. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Трамп уже в понедельник, не затягивая, будет пытаться убедить Зеленского закончить войну, но исход этой встречи непредсказуем. Достаточно вспомнить хотя бы предыдущее появление главы киевского режима в Белом доме, окончившееся скандалом.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Трамп уже в понедельник, не затягивая, будет пытаться убедить Зеленского закончить войну, но исход этой встречи непредсказуем. Достаточно вспомнить хотя бы предыдущее появление главы киевского режима в Белом доме, окончившееся скандалом.

По словам Журавлёва, в отношениях Москвы и Вашингтона после переговоров в Анкоридже наметилась «очередная перезагрузка», так как американский лидер демонстрирует готовность слушать, вникать в предпосылки украинского конфликта и преодолевать противоречия между двумя странами.

«Это, безусловно, позитивный момент, и лидеры России и США показали, что могут разговаривать на одном языке», — резюмировал депутат.

Напомним, что переговоры Путина и Трампа, которые прошли 15 августа, продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. А на 18 августа у американского лидера назначена встреча с Владимиром Зеленским.

Ольга Годуненко
