После встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже ответственность за прекращение конфликта всецело легла на Евросоюз и Украину. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Трамп уже в понедельник, не затягивая, будет пытаться убедить Зеленского закончить войну, но исход этой встречи непредсказуем. Достаточно вспомнить хотя бы предыдущее появление главы киевского режима в Белом доме, окончившееся скандалом. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По словам Журавлёва, в отношениях Москвы и Вашингтона после переговоров в Анкоридже наметилась «очередная перезагрузка», так как американский лидер демонстрирует готовность слушать, вникать в предпосылки украинского конфликта и преодолевать противоречия между двумя странами.