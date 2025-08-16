Трамп назвал признание Донбасса российским быстрым путём к миру
Американский президент Дональд Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных европейских должностных лиц.
«Трамп заявил европейским лидерам, что, по его мнению, можно будет быстро заключить мирное соглашение, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса», — говорится в материале.
Согласно источникам, это касается и тех районов Донбасса, которые в данный момент удерживаются украинскими силами.
Ранее глава Белого дома в телефонном диалоге с Владимиром Зеленским озвучил требование российского президента Владимира Путина о полном уходе украинских формирований с территории Донбасса. Зеленский же пригрозил развязыванием Третьей мировой за территории ДНР и ЛНР.
Тем временем инициатива на поле боя в боях за Донбасс по-прежнему принадлежит России, которая наращивает давление на важнейших участках. В преддверии окончания летней военной кампании, российские подразделения спешат достичь максимальных результатов, прежде чем осенняя грязь усложнит передвижение.