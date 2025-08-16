Трамп передал Зеленскому одно из условий Путина по окончанию конфликта на Украине
Bloomberg: Трамп заявил Зеленскому, что Путин требует вывода ВСУ из Донбасса
В ходе телефонной беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским глава Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин настаивает на полном выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Трамп заявил во время телефонного разговора, что, хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем регионом Донбасс», — заявил источник агентства.
Согласно заявлению источника, в телефонном разговоре американский президент обозначил своей главной целью скорое достижение мирного урегулирования, а не временное прекращение огня. Однако ряд европейских чиновников обеспокоены, что теперь глава США может оказать давление на своего украинского визави, чтобы тот согласился на территориальные уступки в обмен на мирное соглашение.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, главной темой которой стала ситуация на Украине. Переговоры велись в узком формате «три на три», куда вошли главы внешнеполитических ведомств и советники лидеров.