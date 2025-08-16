В ходе телефонной беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским глава Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин настаивает на полном выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп заявил во время телефонного разговора, что, хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем регионом Донбасс», — заявил источник агентства.

Согласно заявлению источника, в телефонном разговоре американский президент обозначил своей главной целью скорое достижение мирного урегулирования, а не временное прекращение огня. Однако ряд европейских чиновников обеспокоены, что теперь глава США может оказать давление на своего украинского визави, чтобы тот согласился на территориальные уступки в обмен на мирное соглашение.