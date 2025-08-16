Встреча Путина и Трампа
16 августа, 08:58

Сенатор Грэм* назвал условие окончания конфликта на Украине до Рождества

Грэм*: Конфликт на Украине закончится до Рождества после трёхсторонней встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Республиканский сенатор Линдси Грэм* заявил, что украинский конфликт прекратится «задолго до Рождества», если состоится трёхсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в публикации на платформе X.

Представитель Сената от Южной Каролины полагает, что «справедливое завершение» конфликта зависит от разработки системы сдерживания, которую, по его мнению, не смогли выстроить экс-президенты Барак Обама и Джо Байден. Политический деятель утверждает, что это предотвратит новые конфликты.

«Если действительно состоится трёхсторонняя встреча между Трампом, Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что этот военный конфликт закончится задолго до Рождества», — заявил Грэм*.

Ранее сенатор Грэм* отметил, что путь к миру на Украине лежит через корректировку территорий. Однако он решительно уверяет, что это возможно лишь после предоставления Киеву прочных гарантий безопасности.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Ольга Сливченко
