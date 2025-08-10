Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 17:02

Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об обмене территориями между РФ и Украиной

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / АР / Ben Curtis

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* полагает, что мирное решение украинского кризиса потребует перераспределения территорий. Тем не менее, он настаивает, что это возможно лишь после предоставления Киеву прочных гарантий безопасности.

«В конечном итоге будут определённые обмены территориями», — подчеркнул он в эфире NBC, отметив, что это будет возможно «лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности».

Сенатор также упомянул, что президент США Дональд Трамп преследует цель полного завершения украинского конфликта.

В США отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок
Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявлял о категорическом неприятии любых территориальных потерь в обмен на мир. При этом он апеллировал к Конституции Украины, которая, по его словам, делает такие уступки невозможными. Политолог указал, что отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов не играет ему на руку.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Ольга Сливченко
