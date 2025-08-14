Встреча Путина и Трампа
13 августа, 23:11

«Путин заберёт меня»: Трусливый русофоб Грэм* отказался от поездки на Аляску

Американский сенатор Грэм* заявил, что боится ехать на встречу Путина с Трампом

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Отвечая на вопрос журналистов, парламентарий пояснил, что боится возможного задержания и вывоза в Россию.

«Нет. Я бы побоялся, что Путин заберёт меня с собой в Россию», — сказал республиканец, комментируя возможность поездки.

Ранее Трамп озвучил намерение организовать трёхстороннюю встречу с представителями России и Украины, если переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске окажутся успешными. Об этом глава американского государства заявил во время своего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Артём Гапоненко
