Макрон назвал цель Трампа на саммите с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп намерен добиться перемирия на Украине во время переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон по итогам консультаций с европейскими лидерами и американским коллегой.

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня», — сказал Макрон в ходе онлайн-брифинга, который транслировала официальная страница Елисейского дворца в соцсети X.