Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 15:33

Макрон назвал цель Трампа на саммите с Путиным на Аляске

Макрон: Трамп будет добиваться перемирия на встрече с Путиным на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент США Дональд Трамп намерен добиться перемирия на Украине во время переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон по итогам консультаций с европейскими лидерами и американским коллегой.

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня»,сказал Макрон в ходе онлайн-брифинга, который транслировала официальная страница Елисейского дворца в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что в ходе обсуждений не поднимался вопрос о возможном территориальном обмене между Россией и Украиной.

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В ходе этих переговоров обсуждался грядущий саммит с Владимиром Путиным на Аляске. А вскоре после этого созвона телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон уже работает над проведением встречи Путина, Трампа и Зеленского к концу следующей недели.

BannerImage
Юрий Лысенко
