Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 15:04

Зеленский уверен, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, об этом заявил Владимир Зеленский по итогам переговоров с главой Белого дома и европейскими лидерами.

Он выразил надежду, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня. Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали 5 принципов перемирия — вероятно, речь идёт о тех пунктах, которые публиковало Politico.

Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц
Напомним, европейские лидеры и Зеленский инициировали переговоры с Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Президенты РФ и США проведут саммит 15 августа в Анкоридже на Аляске. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.

Александра Вишнякова
