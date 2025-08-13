Зеленский уверен, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Он выразил надежду, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня. Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали 5 принципов перемирия — вероятно, речь идёт о тех пунктах, которые публиковало Politico.

Напомним, европейские лидеры и Зеленский инициировали переговоры с Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Президенты РФ и США проведут саммит 15 августа в Анкоридже на Аляске. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.