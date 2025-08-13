Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц
Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK
Украина готова обсуждать вопрос обмена территорий, но отправной точкой должна стать нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров европейских лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Также Мерц заявил, что лидеры ЕС настаивали на том, что сначала нужно объявить перемирие, а затем уже подписывать соглашение. Канцлер ФРГ добавил, что «надежда на мир есть».
«Основополагающие интересы безопасности Европы и Украины должны быть защищены на Аляске. Именно это послание мы, европейцы, сегодня направили президенту США Дональду Трампу», — сказал он по итогам переговоров.
Напомним, европейские лидеры и Зеленский инициировали переговоры с Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Президенты РФ и США проведут саммит 15 августа в Анкоридже на Аляске. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.