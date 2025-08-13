Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 14:45

Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Украина готова обсуждать вопрос обмена территорий, но отправной точкой должна стать нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров европейских лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Также Мерц заявил, что лидеры ЕС настаивали на том, что сначала нужно объявить перемирие, а затем уже подписывать соглашение. Канцлер ФРГ добавил, что «надежда на мир есть».

«Основополагающие интересы безопасности Европы и Украины должны быть защищены на Аляске. Именно это послание мы, европейцы, сегодня направили президенту США Дональду Трампу», — сказал он по итогам переговоров.

Charlie Hebdo сравнил саммит на Аляске с барбекю, где будут жарить Зеленского
Charlie Hebdo сравнил саммит на Аляске с барбекю, где будут жарить Зеленского

Напомним, европейские лидеры и Зеленский инициировали переговоры с Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Президенты РФ и США проведут саммит 15 августа в Анкоридже на Аляске. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Фридрих Мерц
  • ЕС
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Политика
