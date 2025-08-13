Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц

Украина готова обсуждать вопрос обмена территорий, но отправной точкой должна стать нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров европейских лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Также Мерц заявил, что лидеры ЕС настаивали на том, что сначала нужно объявить перемирие, а затем уже подписывать соглашение. Канцлер ФРГ добавил, что «надежда на мир есть».

«Основополагающие интересы безопасности Европы и Украины должны быть защищены на Аляске. Именно это послание мы, европейцы, сегодня направили президенту США Дональду Трампу», — сказал он по итогам переговоров.