Charlie Hebdo сравнил саммит на Аляске с барбекю, где будут жарить Зеленского
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
На обложке нового номера скандального французского журнала Charlie Hebdo грядущий саммит президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа изображён, как встреча за барбекю. В понимании иллюстраторов издания жарить там будут Владимира Зеленского.
«Трамп и Путин: Нобелевская премия за барбекю», — гласит подпись.
Напомним, что саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира. В США полагают, что на этом мероприятии может быть достигнут значительный прогресс.