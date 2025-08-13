Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 11:12

Charlie Hebdo сравнил саммит на Аляске с барбекю, где будут жарить Зеленского

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

На обложке нового номера скандального французского журнала Charlie Hebdo грядущий саммит президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа изображён, как встреча за барбекю. В понимании иллюстраторов издания жарить там будут Владимира Зеленского.

«Трамп и Путин: Нобелевская премия за барбекю», — гласит подпись.

Напомним, что саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира. В США полагают, что на этом мероприятии может быть достигнут значительный прогресс.

Юрий Лысенко
