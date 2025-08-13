Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 10:12

«А чего нервничает?» В Совфеде отреагировали на панику Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский нервничает из-за предстоящего саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако, по его словам, у лидеров двух держав есть не менее важные темы для обсуждения, чем Украина.

«А чего Зеленский так нервничает? Встречаются лидеры двух великих государств, им есть о чем поговорить. Если он думает, что мы только спим и видим, как поговорить об Украине, то он заблуждается», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Парламентарий также отметил, что на данный момент трёхсторонняя встреча невозможна. По его мнению, никто не захочет разговаривать с главой киевского режима, который регулярно даёт поручения спецслужбам о проведении терактов в России. Сенатор призвал Зеленского не переживать, ибо в случае необходимости найдутся люди, которые подпишут документы от имени Украины.

«Кто с ним вообще будет разговаривать? Нелегитимный человек, который постоянно занимается тем, что даёт поручения своим спецслужбам на проведение терактов. Это что, нормальный руководитель государства? Призывает всех заставить Трампа и Путина, чтобы он участвовал в переговорах. Для этого условия не созрели», — заключил Джабаров.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. Она, по данным американских СМИ, пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Госдеп уже заявил, что встреча глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно едет в Берлин.

