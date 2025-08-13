Владимир Зеленский нервничает из-за предстоящего саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако, по его словам, у лидеров двух держав есть не менее важные темы для обсуждения, чем Украина.

«А чего Зеленский так нервничает? Встречаются лидеры двух великих государств, им есть о чем поговорить. Если он думает, что мы только спим и видим, как поговорить об Украине, то он заблуждается», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Парламентарий также отметил, что на данный момент трёхсторонняя встреча невозможна. По его мнению, никто не захочет разговаривать с главой киевского режима, который регулярно даёт поручения спецслужбам о проведении терактов в России. Сенатор призвал Зеленского не переживать, ибо в случае необходимости найдутся люди, которые подпишут документы от имени Украины.